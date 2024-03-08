Москва, 8 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал организаторов масс-старта у девушек на Спартакиаде в Сочи, во время которого произошло массовое падение участниц. Свою оценку он дал после случившегося 8 марта в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС Елена Вяльбе

«Лыжницы бежали не по лыжной трассе, а по самой сложной в мире биатлонной. Люди, кто принимал решение о проведении гонки, работники Минспорта, рейс-директор Беломестнов, Елена Вяльбе, вы — просто преступники, понимаете?», — задался вопросом Губерниев.

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По мнению комментатора, все они должны за случившееся по закону.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с лыжницами произошёл ранее в тот же день. В ходе женской лыжной гонки в Сочи произошёл массовый завал участниц на одном из спусков. По последним данным, пострадали 18 человек, 17 лыжниц отправили в больницу. Организаторы соревнований остановили гонку и отменили после этого мужскую гонку. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе впоследствии заявила, что, когда начиналась женская лыжная гонка, изначально не было причин её переносить.