Москва, 9 марта, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Футбольного комментатора и спортивного журналиста Василия Уткина возмутили слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, заявившей: «Ничего страшного» — в связи с массовым завалом лыжниц на трассе во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, приведшим к массовым травмам. Он этом он заявил 9 марта в Telegram-канале.

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«Господи, какая ж дура. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», — написал Уткин.

Он указал на то, что Вяльбе сделала заявление, признав случаи переломов и то, что многих девушек отвезли в больницы.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент на лыжной гонке в Сочи произошёл 8 марта. В ходе Спартакиады на трассе из-за тумана ухудшилась видимость, на одном из спусков после падения одной из участниц произошёл массовый завал спортсменок. Пострадали 18 девушек, 17 обратились в больницу.

Технический делегат ФЛГР Игорь Беломестнов сообщил, что одна из девушек получила перелом предплечья, другая — травму головы, остальные отделались ушибами. Он также заявил, что условия проведения гонки соответствовали регламенту.

Вяльбе объяснила массовое падение девушек на лыжной трассе тем, что у них якобы низкий уровень подготовки. По её мнению, спортсменки не были готовы к такой трассе.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал главу ФЛГР преступницей. Он заявил, что соревнование проводили не на обычной трассе для лыжников, а на самом сложном в мире маршруте для биатлонистов.

В связи с происшествием на Спартакиаде возбудили уголовное дело.