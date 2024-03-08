Сочи, Краснодарский край, 8 марта, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Девять участниц соревнований в Сочи пострадали из-за снежной бури, сообщил 8 марта Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872527" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 9 лыжниц пострадали на соревнованиях в Сочи из-за снежной бури

Травмы получили участницы масс-старта на дистанции десять километров. Из-за внезапно начавшейся снежной бури две лыжницы сломали руки, семь человек вернулись с сильными ушибами и ещё несколько спортсменок самостоятельно обратились к врачам.

Соревнования прервали и объявили о переносе на другое время.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля трагический инцидент произошёл с 65-летней жительницей Москвы во время катания на коньках в спортивно-развлекательном комплексе «Южный лёд». Женщина упала на льду, ударившись головой и потеряв сознание. В больнице у неё диагностировали «тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму». Спустя два дня она умерла в реанимации.

В конце февраля нападающий ФК «Бордо» Альберт Хосуэ Элис во время матча с командой клуба «Генгамом» получил тяжёлую травму головы. Его положили в реанимацию и ввели в искусственную кому.