Вашингтон, 9 марта, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Кандидат от Республиканкой партии на выборах президента США Дональд Трамп одержал победу в голосовании по итогам кокусов ― собраний партийных активистов на заморской территории ― Американском Самоа. Об этом 9 марта сообщил телеканал АВС.

Kyle Mazza/Global Look Press Дональд Трамп

По информации канала, бывший глава Белого дома заручился поддержкой 100% избирателей. Это принесло ему голоса девяти делегатов.

Трамп 5 марта победил на кокусах в американском штате Северная Дакота.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе подсчёта голосов действующий глава Белого дома Джо Байден побеждает на первичных выборах Демократической партии в 11 штатах. При этом 5 марта действующий глава государства проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях Демократической партии в Американском Самоа.

Всего на кокусах избиратели подали 91 бюллетень: 51 получил Палмер, остальные — Байден. Таким образом, Палмер, не фигурирующий в списке основных конкурентов американского лидера, опередил действующего главу Белого дома на 12%.

Трамп лидировал на предварительных выборах (праймериз) Республиканской партии в 13 из 15 штатов, где они прошли в «супервторник». При этом основной конкурент политика-республиканца, бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки.

Редакционный совет газеты The New York Times назвал победу экс-президента США по итогам праймериз трагедией как для партии, так и для страны. Авторы публикации считают, что политическая сила фактически превратилась в «средство для реализации амбиций Трампа».

Выборы президента США пройдут 5 ноября.