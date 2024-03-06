Вашингтон, 6 марта, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. Об этом стало известно 6 марта.

AP/TASS Никки Хейли

«Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны, и я сделала это, я ни о чём не сожалею», — процитировал телеканал CNN слова Хейли на выступлении в Чарльстоне после поражений в праймериз в «Супервторник».

Хейли не стала призывать сторонников голосовать за своего единственного конкурента на праймериз, экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, в СМИ ранее появились новости о возможном выходе Хейли из гонки в связи с провалом на праймериз — из 15 штатов, где они проводились, она одержала победу только в Вермонте. На митинге сторонников во Флориде Трамп назвал «супервторник», в который проходили праймериз, «прекрасным и воодушевляющим» днём.

По итогам предварительных выборов на Аляске он получит поддержку 23 делегатов. По результатам начавшихся в январе праймериз бывший американский лидер получил поддержку 1017 из необходимых 1215 делегатов, тогда как Хейли заручилась поддержкой только 92 делегатов.