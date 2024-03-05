США, 5 марта, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Победу на кокусах — партийных выборных собраниях республиканцев — одержал бывший президент США Дональд Трамп в американском штате Северная Дакота. Об этом 4 марта сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

После подсчёта более 99% голосов экс-президент одержал победу, получив поддержку 84,6% избирателей (1632 голоса). Таким образом, Трамп уверенно опередил свою единственную соперницу, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, которая набрала только 14,1% (273 голоса). Однако Хейли не оставляет борьбу, несмотря на значительное отставание по количеству голосов.

Выборные собрания республиканцев за номинацию в кандидаты в президенты в Северной Дакоте являются последним мероприятием перед «супервторником» 5 марта, в этот день предварительные выборы состоятся одновременно в 15 штатах. Победитель кокусов получит поддержку на национальном съезде Республиканской партии, который объявит кандидата от республиканцев на президентских выборах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти штата Мэн отозвали решение об отстранении экс-президента США Дональда Трампа от участия в праймериз. Государственный секретарь штата Мэн Шенна Болоуз пояснила, что, как постановил Верховный суд США по аналогичному делу в штате Колорадо, местные власти отдельных штатов не имеют полномочий снимать с выборов претендентов на высший государственных пост на основании 14-й поправки к американской конституции.

Право исключать граждан из списка кандидатов на федеральных и президентских выборах принадлежит Конгрессу США, а не властям штатов.