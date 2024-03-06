Вашингтон, 6 марта, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на предварительных выборах (праймериз) Республиканской партии в штате Аляска. Об этом 6 марта сообщил телеканал NBC News.

EPA/ТАСС Дональд Трамп

В результате бывший американский лидер победил своего соперника — экс-постпреда США при ООН Никки Хейли — в 13-м штате из 15, в которых в рамках «супервторника» проходили праймериз.

Отмечается, что по итогам предварительных выборов на Аляске Трамп получит поддержку 23 делегатов.

Как уточняет телеканал, по результатам начавшихся в январе и состоявшихся на данный момент праймериз экс-президент США получил поддержку 1017 из необходимых 1215 делегатов. Его оппонент заручилась поддержкой только 92 делегатов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 6 марта экс-президент США назвал «супервторник», в который проходили праймериз в 15 штатах, «прекрасным и воодушевляющим» днём. Трамп заявил об этом на митинге своих сторонников во Флориде.

Трамп 6 марта встретился во Флориде с американским бизнесменом, мультимиллиардером, владельцем компании SрасеХ и соцсети Х Илоном Маском. Их встреча прошла в рамках поиска экс-президентом США крупных спонсоров для предстоящей избирательной кампании.