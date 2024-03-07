Вашингтон, 7 марта, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Победа экс-президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований (праймериз) за кандидатов в президенты от Республиканской партии является трагедией как для партии, так и для страны. Такое заявление сделал 6 марта редакционный совет газеты The New York Times в своей публикации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению редакционного совета, Республиканская партия фактически превратилась в «средство для реализации амбиций Трампа» и победа политика с последующей номинацией стала трагедией как для партии, так и для всей страны.

«Это трагедия для Республиканской партии и для страны», — уточняется в опубликованной колонке руководства ведущего американского издания.

Редакционный совет поясняет, что вопрос официальной номинации Трампа на выборы главы государства от республиканцев стал формальностью после победы политика на «супервторнике» и последующего отказа соперницы Трампа экс-постпреда США при ООН Никки Хейли от продолжения гонки.

«Трамп продемонстрировал неуважение к конституции и верховенству закона, что делает его непригодным для управления офисом. Но когда целая политическая партия, в особенности одна из двух главных в такой могущественной стране, как США, превращается в инструмент этого человека и его наиболее опасных идей, ущерб затрагивает всех», — отмечается в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп вызвал на дебаты президента США Джозефа Байдена, чтобы обсудить жизненно важные для страны проблемы. Экс-президент отметил, что готов к дискуссии с Байденом в любое время и в любом месте и с нетерпением ждёт ответа на своё предложение.

Трамп лидирует на предварительных выборах (праймериз) Республиканской партии в 13 штатах. При этом основной конкурент политика-республиканца, бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. Американские эксперты полагают, что Трамп выиграет номинацию от республиканцев, помешать этому может лишь серьёзный форс-мажор.