Вирджиния, США, 6 марта, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в 11 штатах. Об этом во вторник, 5 марта, по ходу подсчёта голосов сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В первый вторник марта в США в преддверии президентских выборов, которые состоятся в ноябре, проходят праймериз и кокусы. Демократы в этот день отбирают делегатов в 15 штатах и Американском Самоа.

Согласно информации телеканала, Джо Байден побеждает в штатах Вермонт, Вирджиния, Северная Каролина, Мэн, Массачусетс, Оклахома, Теннесси, Техас, Алабама, Арканзас и Колорадо, существенно опережая в нескольких штатах своего главного оппонента Дина Филлипса, представляющего третий округ штата Миннесота в палате представителей Конгресса США.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина, опередив Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямсон. По итогам подсчёта голосов действующий глава Белого дома набрал свыше 95% голосов избирателей. В январе Байден одержал победу на первичных выборах в Нью-Гэмпшире. При этом тогда его имя не включили в бюллетени штата из-за разногласий между Национальным комитетом Демократической партии и руководством демократов в регионе.