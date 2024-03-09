Белгород, 9 марта, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны армии России уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом 9 марта сообщили в Министерстве обороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что российские военные около 14:15 мск пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории России дроном самолётного типа

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 9 февраля средства ПВО Вооружённых сил России сбили в общей сложности 47 беспилотников ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями, при чём над последней сбили 41 украинский БПЛА.

Глава Ростовской области Василий Голубев 9 марта сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ городская инфраструктуры Таганрога не пострадала. Он уточнил, что на месте падения сбитых БПЛА работают сотрудники правоохранительных органов.

Позднее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбросе украинским беспилотником взрывного устройства на частный дом в селе Безымено в Грайворонском городском округе. По его словам, в результате этого никто не пострадал.