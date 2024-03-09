Белгород, 9 марта, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Беспилотник украинской армии сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Безымено в Грайворонском городском округе под Белгородом. Об этом 9 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Михаил Пархоменко/РИА Новости

«Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение», — написал он.

Глава региона уточнил, что в результате инцидента нет пострадавших, отметив, что взрывом в доме выбило окна и получила повреждения линия газоснабжения.

«Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России заявило об уничтожении силами противовоздушной обороны в ночь на 9 марта в общей сложности 47 украинских беспилотников. Уточнялось, что их уничтожили над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями, причём над территорией последней сбили 41 дрон.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 9 марта сообщил, что городская инфраструктуры Таганрога не пострадала от атаки дронов ВСУ. Он уточнил, что на месте падения обломков украинских БПЛА работают правоохранители.

Позднее в этот же день эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал с обломками сбитого украинского дрона. Из надписи на его крыле следовало, что одной из целей террористической атаки киевского режима должен был стать Новолипецкий металлургический комбинат.