Таганрог, Ростовская область, 9 марта, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Городская инфраструктуры Таганрога не пострадала в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 9 марта, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«По уточнённым данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано», — сообщил Голубев.

Губернатор также отметил, что на месте падения обломков сбитых дронов работают правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 марта над территорией Ростовской области российские силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник. В Таганроге силы противовоздушной обороны отразили две атаки дронов.

Голубев ночью сообщил, что в Таганроге отразили массированную атаку БПЛА. Через час губернатор сообщил ещё об одной атаке дронов в Ростовской области — несколько беспилотников уничтожили на подлёте к городу Морозовску.

Позже глава региона сообщил, что во время устранения последствий атаки украинских дронов ранение получил сотрудник МЧС. Мужчину госпитализировали.

Как сообщили в Минобороны, всего за ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 47 летательных аппаратов над территорией России. Кроме Ростовской области, украинские дроны атаковали Волгоградскую (три сбитых дрона), Курскую (два) и Белгородскую области (один сбитый дрон).