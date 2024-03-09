Москва, 9 марта, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 8 на 9 марта уничтожили над четырьмя регионами России в общей сложности 47 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что их обезвредили в небе над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями. В последнем регионе сбили 41 дрон.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (один БПЛА), Курской (два БПЛА), Волгоградской (три БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей», — говорится в сообщении.