Оттава, 8 марта, 2024, 15:45 — ИА Регнум. В Канаде демонтировали памятник первой пехотной украинской дивизии СС «Галичина». Об этом 8 марта сообщили в украинских соцсетях.

Кадр из видео

Мемориал установили в 1988 году на кладбище города Оквилла неподалёку от Торонто. На кадрах видно, как кран поднял монумент и опустил его на подставки для дальнейшей транспортировки.

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Как сообщало ИА Регнум, мэр Оквилла Роб Бертон ещё в 2020 году заявлял, что ему противно видеть мемориал в городе и, если бы законы провинции позволяли его снести, он бы это сделал 14 лет назад. Это заявление он озвучил после того, как неизвестные написали на кенотафе «нацистский военный памятник». В местной полиции, которая искала вандалов, отметили в свою очередь, что были шокированы тем, что такой памятник вообще существует.

Власти обратили внимание на монумент после громкого скандала с чествованием ветерана «Галичины» 98-летнего Ярослава Хунки, которого на заседании канадского парламента в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Премьер Канады Джастин Трюдо не усмотрел ничего крамольного в вызвавшем массовое возмущение инциденте и отреагировал на него лишь четыре дня спустя, обвинив Россию в «провокации» и «дезинформации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, а это чревато возвращением в Европу фашизма. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что инцидент с приглашением нациста в канадский парламент — это надругательство над историей страны, участвовавшей в антигитлеровской коалиции. Российский лидер Владимир Путин также отметил, что замалчивание Западом истории с нацистом в парламенте Канады может привести к возрождению нацизма в глобальном масштабе.

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция» («Галичина») — набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.