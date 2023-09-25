Москва, 25 сентября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Многие страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, это чревато тем, что фашизм будет появляться то там, то сям, он пытается встать на ноги в центре Европы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя чествование в канадском парламенте бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки.

ТАСС/ Nathan Denette/The Canadian Press via ZUMA Press Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский

«Подобное неряшливое отношение к памяти, а память должна храниться. Подобное возмутительно, многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал. Это чревато тем, что фашизм будет появляться то там, то сям, он пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине, с чем мы ведём борьбу», — сообщил Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее парламентарии вместе с Владимиром Зеленским, который прибыл с визитом в Канаду, поддержали 98-летнего эсэсовца аплодисментами. Его представили законодателям как ветерана «борьбы за украинскую независимость против русских» в годы Второй мировой войны.

Еврейская организация «Друзья Центра Симона Визенталя» потребовала извинений от властей Канады за чествование в канадском парламенте бывшего члена дивизии СС «Галичина».

Еврейские общественники призвали Оттаву объяснить, как Хунка «получил признание» от спикера палаты общин Канады Энтони Роты. Парламентарий уже принёс свои извинения.

Спикер признался, что сам пригласил Хунку, но детали его биографии якобы узнал позже. Скандал ещё больше усилился, когда лидер оппозиции Канады Пьер Пуальевр потребовал извинений уже от премьер-министра страны Джастина Трюдо. Ярослав Хунка являлся членом добровольческой дивизии «Галичина», в которую в основном входили украинские националисты. Это подразделение известно своими зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.