Оттава, 25 сентября, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пригласив в парламент страны нациста, в прошлом веке служившего в дивизии СС «Галиция», надругался над историей Канады и канадцами, заявил в интервью ТАСС 24 сентября посол России в Оттаве Олег Степанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацист

«Это надругательство режима Трюдо над историей Канады и канадцами, отдавшими жизни за освобождение мира от нацизма в составе антигитлеровской коалиции», — сказал Степанов, отметив, что остался удивлён поведением послов Великобритании, США и Франции, которые аплодировали нацисту.

По его словам, после холодной войны в Канаде специально создали благоприятные условия для нацистов и бандеровцев. «Общественность в России должна понимать, что в Канаде десятилетиями вызревало неонацистское гнездо украинского разлива», — сказал посол.

Олег Степан также добавил, что посольство России в Оттаве в связи с произошедшим направит ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Associated Press обратило внимание на то, что Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствовали в парламенте Ярослава Хунка, который в ходе Второй мировой войны служил в Первой украинской дивизии, она же дивизия СС «Галиция» — соединение войск нацистской Германии, набранной из украинских добровольце.