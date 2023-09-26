Оттава, 26 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Канадские власти после расследования деятельности воевавшего в рядах дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, которого чествовали 22 сентября в парламенте, должны снести кенотаф эсэсовцам, который был установлен в провинции Онтарио, пишет местное издание Toronto Sun.

Кадр из видео «Kontakt Ukrainian TV3»

Как говорится в публикации, гигантский памятник в честь 14-й дивизии войск СС на украинском кладбище в городе Оквилл был установлен задолго до разразившегося в сентябре скандала.

«Это позор и пощёчина канадским евреям. Это плевок на могилу каждого канадского ветерана. Вместо того чтобы отречься от этих злых убийц, которые организовали Холокост и истребили миллионы невинных людей, Канада является местом, известным тем, что аплодирует им стоя и даже имеет гигантский мемориал в их память», — написали авторы издания.

Toronto Sun отмечает, что мэр Оквилла Роб Бертон ещё в 2020 году заявлял, что ему противно видеть мемориал в городе и, если бы законы провинции позволяли его снести, он бы это сделал 14 лет назад. Это заявление он озвучил после того, как неизвестные написали на кенотафе «нацистский военный памятник».

В местной полиции, которая искала вандалов, отметили в свою очередь, что были шокированы тем, что такой памятник вообще существует.

Тем временем на фоне скандала в Канаде министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции бывшего эсэсовца. По его словам, он направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения.

Как передавало ИА Регнум, на заседание парламента Канады в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина», которого спикер Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», более известная как дивизия СС «Галичина» — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

Премьер Канады Джастин Трюдо отреагировал на инцидент с Хункой только 25 сентября, четыре дня спустя. Он обвинил Россию в «провокации» и «дезинформации», а ответственность за произошедшее переложил на спикера палаты общин Энтони Роту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, а это чревато возвращением в Европу фашизма. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что инцидент с приглашением нациста в канадский парламент — это надругательство над историей страны, участвовавшей в антигитлеровской коалиции.