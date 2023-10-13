Бишкек, 13 октября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. На Западе замалчивают историю с чествованием нациста в парламенте Канады, если так относиться к этому, то можно дождаться возрождения нацизма в глобальном масштабе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Совета глав государств СНГ в узком составе.

Кадр из видео 98-летний «ветеран-эсэсовец» Ярослав Гунька

Российский лидер назвал отвратительным чествование в канадском парламенте Ярослава Хунки (укр. Гунька), который служил в дивизии СС «Галичина» во время Второй мировой войны.

«Дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС «Галиция». Это просто отвратительно», — заявил он.

Глава государства добавил, что совсем уже отвратительно было смотреть на то, как глава украинского государства — еврей по национальности — рукоплещет человеку, который лично истреблял еврейское население Украины.

«Это просто омерзительно. Надеюсь, в наших странах никогда ничего подобного не произойдёт», — отметил президент.

Путин сказал, что для понимания всей этой ситуации необходимо знать историю.

«Мы тут с вами говорим об этом, а в европейских странах и в тех же Штатах мало кто об этом знает. Там проскочила информация — её тут же притопили, приглушили. Но если так будут к этому относиться, то мы дождемся возрождения нацизма в глобальном масштабе», — подчеркнул российский лидер, добавив, что такая перспектива является ужасной, именно поэтому нужно сделать всё для того, чтобы в странах СНГ ничего подобного не было.

Как передавало ИА Регнум, во время выступления лидера киевского режима Владимира Зеленского 24 сентября в Канаде он вместе с присутствующими приветствовал 98-летнего украинского нациста Хунку, которого на тот момент ещё спикер парламента Энтони Рот представил как «борца за украинскую независимость против русских».

Путин 5 октября в рамках дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что позвать нациста и приветствовать его мог только идиот или негодяй. Он также напомнил, что дивизия СС «Галичина» была признана судьями Нюрнбергского процесса преступной и виновной в геноциде.

После чествования Хунки Россия может возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. По его словам, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пригласив в парламент страны нациста, надругался над историей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил о недопустимости повторения ситуации с чествованием эсэсовца в парламенте Канады и подчеркнул важность того, чтобы Канада вынесла урок из позорной для неё ситуации.

Владимир Путин отметил, что нацист Ярослав Хунка, которого чествовали в парламенте Канады, теоретически мог и канадцев убивать во время Второй мировой войны.