Лондон, 8 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Положение украинской армии на линии боевого соприкосновения стало настолько отчаянным, что Киеву пришлось бросать все силы и лучшие образцы техники стран НАТО на защиту позиций. Такое мнение 7 марта высказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной, что украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции», — сказал он.

По словам Меркуриса, ВСУ по этой же причине стали отправлять на фронт лучшую из имеющейся у них западную военную технику, которую затем уничтожают российские бойцы.

Российская авиация за день совершает сотню боевых вылетов для бомбардировок позиций украинских войск, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак признал, что ВСУ оказались в тяжёлом положении после бегства из Авдеевки. Он отметил, что украинская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов и живой силы.

Советник главы минобороны Украины по вопросам набора призывников Алексей Бежевец 4 марта признал, что нехватка боеприпасов, вооружения и снарядов у ВСУ может обернуться трагедией. На этом фоне он призвал жителей страны вступать в ряды украинской армии.

Меркурис 3 марта отметил, что у лидеров стран Евросоюза начинается паника, из-за чего они начали говорить о возможности отправки войск на Украину, на фоне стремительно ухудшающегося положения ВСУ. Ранее о панике среди лидеров ЕС в связи с существенными успехами армии России сообщила британская газета Telegraph.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля заявила, что для главы киевского режима Владимира Зеленского сложилась чудовищная и катастрофическая ситуация на фронте. Дипломат подчеркнула, что украинцы понимают, что их предали и обманули.