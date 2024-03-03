Лондон, 3 марта, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Лидеры стран ЕС начали впадать в панику и заговорили о возможности отправки военных на Украину из-за того, что положение ВСУ стремительно ухудшается, заявил 3 марта британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он прокомментировал в своём блоге на Youtube заявления президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении лидерами Евросоюза отправки военных стран ЕС на Украину.

«Почему Макрон говорит об отправке войск на Украину? Для меня абсолютно очевидно, что европейские державы и США видят, как обстановка на фронте для Украины стремительно ухудшается. Они понимают, что Украина нуждается в оружии и людях, чтобы попытаться это исправить», — сказал Меркурис.

Ранее с аналогичным предположением выступили обозреватели британской газеты Telegraph. Они отметили, что паника лидеров ЕС связана с существенными успехами ВС РФ в зоне проведения СВО. Всё больше жителей стран ЕС считают, что киевский режим уже проиграл в вооружённом конфликте, а лидеры стран Евросоюза не могут прийти к общему мнению по вопросу увеличения военной помощи ВСУ, отметили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 февраля после встречи лидеров стран Евросоюза и НАТО Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС заявили об отсутствии таких планов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае официальной отправки военнослужащих стран Запада на Украину прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным.