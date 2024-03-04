Киев, 4 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Нехватка кадров в Вооружённых силах Украины на фоне дефицита боеприпасов, вооружения и снарядов в украинской армии может обернуться трагедией. Такой сценарий не исключил советник минобороны Украины по вопросам набора призывников Алексей Бежевец, сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить», — заявил Бежевец.

Чиновник подчеркнул, что в такой ситуации мужчины призывного возраста на Украине должны признать, что у них больше нет возможности и времени сидеть дома.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста ― от 18 до 60 лет ― запретили покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей, в общественном транспорте и на улицах. Под мобилизацию подпадают и ограниченно годные к военной службе, и уже приговорённые судами к условным срокам за уклонение от мобилизации.

Спикер Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 22 февраля заявил, что сейчас часть бригад украинских войск укомплектована только на 40%. По его словам, у киевских властей нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию, из-за угрозы прорыва фронта армией России.

Он также указал на необходимость усилить мобилизацию на контролируемой Киевом территории из-за недостатка или отсутствия военной помощи США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация на фронте для главы киевского режима Владимира Зеленского чудовищная и катастрофическая.

Американское издание Bloomberg написало 27 февраля, что для украинской армии ситуация в ходе конфликта зашла в тупик из-за дефицита боеприпасов, нехватки военных и задержки помощи от западных стран.