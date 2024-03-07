Прага, 7 марта, 2024, 16:55 — ИА Регнум. После бегства из Авдеевки украинская армия оказалась в тяжёлом положении. Об этом 7 марта заявил вернувшийся из прифронтовых районов корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак.

Oleksii Chumachenko/Global Look Press

«Огромная проблема — это нехватка артиллерийских снарядов», — сказал он.

Новак отметил, что считает в этом конфликте важными беспилотники и артиллерийские боеприпасы, которых у Киева в последнее время не хватает.

По словам репортёра, украинские бойцы рассказали ему об обеспокоенности работой беспилотников армии России и тем, что в случае появления у них тепловизионных камер ситуация для ВСУ ещё более усложнится.

«Ещё одна проблема — нехватка людей», — продолжил корреспондент.

Он рассказал, что ему постоянно жаловались на увеличение количества убитых и раненых, а также дезертиров.

Последним, но не менее важным для осложнения положения украинских войск Новак назвал то, что Вооружённые силы России постепенно учатся на своих ошибках.

«Как украинцы учатся воевать, так и россияне тоже… Их [российских солдат] считают хорошими бойцами», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта издание Business Insider написало, что командование ВСУ допустило серьёзные ошибки при планировании линии обороны в районе Авдеевки. Отмечалось, что украинское руководство упустило возможность вовремя построить оборонительные линии на этом ключевом участке фронта, сумев добиться лишь незначительных успехов и вырыв только «элементарные» окопы.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки, а 20 февраля сообщил подробности подготовки операции по взятию города. По его словам, освободили с минимальными потерями с российской стороны, активно применяя авиаудары. Министр уточнил, что бойцы ВСУ убегали из города, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.

После освобождения Авдеевки армия России продолжила продвижение на запад. Шойгу 5 марта рассказал, что ВСУ после бегства из города так и не смогли организовать оборону на этом направлении из-за натиска российских военных.