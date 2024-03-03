Лондон, 3 марта, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, как и некоторые другие лидеры ЕС, всё в больше степени впадает в панику из-за существенных успехов России в зоне специальной военной операции, отметили в своей публикации 3 марта обозреватели британского издания Telegraph.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

Именно с этими настроениями, по мнению авторов, был связан призыв Макрона рассмотреть возможность отправки войск стран ЕС в зону военного конфликта.

«На прошлой неделе, когда около двух десятков европейских лидеров собрались в Париже на саммит по Украине, принимающий их Эммануэль Макрон продемонстрировал растущее чувство паники по поводу надвигающихся угроз с Востока и Запада», — отметили авторы.

Всё больше жителей стран ЕС считают, что киевский режим уже проиграл в вооружённом конфликте, а лидеры стран Евросоюза не могут прийти к общему мнению по вопросу увеличения военной помощи ВСУ, сказано в материале.

Журналисты также отметили, что лидеры нескольких стран ЕС отвергли призыв Макрона об отправке войск на Украину, но особенно резко сделал это канцер Германии Олаф Шольц. Антипатия Макрона и Шольца взаимна, а отношения Германии и Франции никогда в последние 35 лет не находились в столь низкой точке, как сейчас, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 февраля после встречи лидеров стран Евросоюза и НАТО Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС, в том числе Германии, заявили об отсутствии таких планов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае отправки военнослужащих стран Запада на Украину прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным.