Захарова назвала положение Зеленского на фронте чудовищным
Захарова: положение Зеленского на фронте чудовищное и катастрофическое
Москва, 28 февраля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Ситуация на фронте для главы киевского режима Владимира Зеленского чудовищная и катастрофическая, а заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран Европейского союза на Украину ему не поможет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Положение на фронте для киевского режима чудовищное, катастрофическое. Не спасает ничего: ни прямое враньё с минимизацией потерь, ни дифирамбы самим себе», — рассказала российский дипломат в эфире радиостанции «Спутник».
По словам российского дипломата, украинцы понимают, что их предали и обманули.
«И на этом фоне нужно какое-то яркое, с их точки зрения, мощное заявление, которое бы как-то немножко воодушевило людей в рядах ВСУ, в рядах сгоняемых на убой граждан Украины, что заграница им поможет», — заявила Захарова.
Она указала, что заявление Макрона о вводе войск на Украину достигло противоположного эффекта. Представитель МИД РФ уточнила, на их фоне прозвучало большое количество мнений представителей стран НАТО, что они ни в коем случае не рассматривают отправку войск на помощь киевскому режиму.
«Сигнал прошёл ровно обратный — что предавали Украину и будут использовать и предавать дальше», — подчеркнула Мария Захарова.
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