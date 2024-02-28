Москва, 28 февраля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Ситуация на фронте для главы киевского режима Владимира Зеленского чудовищная и катастрофическая, а заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран Европейского союза на Украину ему не поможет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Положение на фронте для киевского режима чудовищное, катастрофическое. Не спасает ничего: ни прямое враньё с минимизацией потерь, ни дифирамбы самим себе», — рассказала российский дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

По словам российского дипломата, украинцы понимают, что их предали и обманули.

«И на этом фоне нужно какое-то яркое, с их точки зрения, мощное заявление, которое бы как-то немножко воодушевило людей в рядах ВСУ, в рядах сгоняемых на убой граждан Украины, что заграница им поможет», — заявила Захарова.

Она указала, что заявление Макрона о вводе войск на Украину достигло противоположного эффекта. Представитель МИД РФ уточнила, на их фоне прозвучало большое количество мнений представителей стран НАТО, что они ни в коем случае не рассматривают отправку войск на помощь киевскому режиму.

«Сигнал прошёл ровно обратный — что предавали Украину и будут использовать и предавать дальше», — подчеркнула Мария Захарова.

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