Москва, 7 марта, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Российские военные на купянском направлении за сутки улучшили положение по переднему краю, отразив шесть контратак ВСУ, сообщил 7 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войска активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Контратаки украинской армии российские военные отразили в районе села Синьковка в Харьковской области. Украинские подразделения потеряли до 40 военных, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и два автомобиля.

Конашенков также сообщил об улучшении позиций российских подразделений на авдеевском направлении в зоне СВО, а также на херсонском и южнодонецком направлениях.

На донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Здесь российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ, три танка, две БМП, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Украинская армия потеряла на этом направлении за сутки до 200 военных.