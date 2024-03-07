Москва, 7 марта, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки четыре склада боеприпасов украинской армии на донецком направлении. Об этом 7 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

По словам военного, за сутки ВСУ лишились на донецком направлении до 200 бойцов, трёх танков, двух боевых машин пехоты, пяти автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и орудия Д-20.

«Также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 марта Конашенков рассказал, что армия России за сутки заняла более выгодные рубежи на донецком направлении в зоне проведения СВО. Военный уточнил, что за также российские военные нанесли удары по позициям ВСУ у Озаряновки, Курдюмовки, Георгиевки и Победы в ДНР.

Ранее в этот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал о росте безвозвратных потерь в рядах ВСУ на донецком направлении. Он уточнил, что российская авиация увеличила применение авиационных бомб ФАБ и КАБ на этом направлении, от которых украинская армия не может укрываться.