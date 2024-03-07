Москва, 7 марта, 2024, 14:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы России улучшили позиции на двух направлениях в зоне проведения спецоперации — херсонском и южнодонецком. Об этом 7 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки войск «Восток» в течение суток улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны», ― доложил военный.

Удары по позициям украинских войск ВС России нанесли в районах Шевченко, Старомайорского, Урожайного в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.

На херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» также заняли более выгодные позиции и нанесли удары по позициям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии Украины. Под огонь российских сил ВСУ попали в районах Работино, Вербового, Новоданиловки, Степового в Запорожской области и Новотягинки в Херсонской области.

В результате боёв украинская армия потеряла до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-В» на херсонском направлении и до 160 военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» на южнодонецком.

Кроме того, российские военные отразили контратаку 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяного в ДНР и уничтожили склад боеприпасов ВСУ.