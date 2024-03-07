Москва, 7 марта, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 7 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи», — заявил генерал-лейтенант.

На этом направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР. В Минобороны также добавили, что за сутки российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка и Победа в ДНР.

Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 200 военных, а также три танка. Помимо этого, российские военные уничтожили две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20 ВСУ.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что на донецком направлении российская армия уничтожила четыре склада с украинскими боеприпасами.

Как 7 марта передавало ИА Регнум, подразделения Вооружённых сил России, действующие в зоне СВО на авдеевском направлении, в течение суток улучшили позиции. За минувшие сутки российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, отразив шесть атак ВСУ.

Военный эксперт Андрей Марочко 7 марта рассказал о росте безвозвратных потерь в рядах ВСУ на донецком направлении. Он сообщил, что российская авиация увеличила применение авиационных бомб ФАБ и КАБ на этом направлении. Большинство подтверждённых потерь официально подаётся как без вести пропавшие, добавил Марочко.