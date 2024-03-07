Москва, 7 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, действующие в зоне специальной военной операции на авдеевском направлении, в течение последних суток улучшили позиции, сообщил 7 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка, а также семь контратак в районах населённых пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское», — доложил он.

Конашенков сообщил, что потери украинской армии за это время составили до 390 военных. Кроме того, российские бойцы уничтожили две бронемашины ВСУ, а также 14 автомобилей и САУ «Гвоздика». В ходе ударов по позициям ВСУ удалось уничтожить склад с боеприпасами украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 6 марта сообщил, что подразделения ВС России за сутки подбили два танка ВСУ, в том числе Abrams. Американский танк уничтожили члены экипажа Т-72 Б3, попав в него с первого выстрела. Также российские бойцы отразили три атаки украинских войск и девять контратак. ВСУ потеряли в течение суток до 460 военных, ЗРК «Бук», четыре БМП, две бронемашины, пять автомобилей, три гаубицы и РСЗО Himars. Российские войска продолжили занимать более выгодные позиции.

5 марта в Минобороны также сообщили об улучшении позиций российскими подразделениями на авдеевском направлении. Украинская армия за сутки потеряла до 500 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу. Российские бойцы отразили три атаки и десять контратак украинских штурмовиков.