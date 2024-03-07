Курск, 7 марта, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Ракетная опасность вновь действует в Курской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Губернатор призвал жителей найти безопасные места в их домах или отправиться в укрытия, если они находятся на улице.

Это уже второй по счету раз за ночь с 6 на 7 марта, когда в Курской области объявляется ракетная опасность. Ранее Старовойт также сообщал о действующей тревоге. Через несколько часов её отменили.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта ВСУ, используя дроны, дважды атаковали Михайловский ГОК имени А. В. Варичева в городе Железногорске в Курской области. В результате первого удара начался пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Возгорание было ликвидировано. В результате случившегося никто не пострадал. 6 марта Минобороны России также проинформировало о беспилотнике, сбитом над Курской областью. Ещё один дрон уничтожили в Белгородской области.