Москва, 6 марта, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили два беспилотника украинской армии в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом 6 марта сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что российские военные пресекли новую попытку Киева произвести удары дронами самолётного типа по объектам на российской территории около 12:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт написал о сбитом силами ПВО под Курском украинском дроне.

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали об очередной попытке киевского режима нанести удар по российской территории с помощью беспилотника самолётного типа. Отмечалось, что дежурные средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью.

В военном ведомстве 6 марта заявили о сбитом в Воронежской области беспилотнике ВСУ. По информации Минобороны, Киев пытался использовать для террористической атаки дрон самолётного типа.