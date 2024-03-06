Курск, 7 марта, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Ракетная опасность объявлена на территории курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Запущена система оповещения населения. Глава региона напомнил о правилах поведения во время ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — уточнил Старовойт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что днём 6 марта средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили два беспилотника украинской армии в небе над Белгородской и Курской областями.

Как уточнили в Минобороны России, дроны самолётного типа предприняли попытку атаковать объекты на территории России около 12:00 мск.

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что два беспилотника атаковали 6 марта территорию Курской области. После атаки вспыхнул пожар на Михайловском ГОК в городе Железногорске.

О первой атаке Старовойт сообщил утром, уточнив, что загорелся склад ГСМ на территории ГОКа. По его данным, никто в результате не пострадал.