Вашингтон, 6 марта, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Торговые разногласия между Польшей и Украиной, вылившиеся в протесты фермеров, сыграли на руку президенту России Владимиру Путину. При этом Москва не провоцировала сложившуюся ситуацию на польско-украинской границе. Об этом сообщила газета Politico.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортёра зерна», — отмечается в материале издания.

Авторы материала напомнили, что Киев упрекает Варшаву в том, что она блокирует украинское зерно, но беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск, заявивший о намерении Варшавы рассмотреть возможность национального запрета российского и белорусского импорта, передумал и решил добиваться запрета на уровне всего ЕС.

Туск попытался возложить вину за проблемы фермеров на Россию, но в пользу его утверждений о том, что в бедах польских фермеров виноват российский или даже украинский импорт, нет никаких доказательств, отмечено в статье. Эксперты считают, что заявление премьер сделал просто для того, чтобы показать фермерам, что «что-то делается».

Как сообщало ИА Регнум, акции протеста фермеров проходят в Польше с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП и трассы, высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Они требуют прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего Евросоюза. Туск 28 февраля заявил о возможном временном закрытии границы с Украиной.

Польские фермеры 3 марта заблокировали всех шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что на некоторых КПП фактическая пропускная способность в отношении грузового транспорта снизилась в 20 раз.

Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку фермеров, устроивших акции протеста на границе с Украиной. Он считает, что они правы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к гражданам 3 марта заявил, что происходящее на польско-украинской границе вышло за пределы морали, и указал на необходимость разрешить ситуацию. Он также осудил польские власти за использование конфликта между странами во внутриполитической борьбе.

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков допустил, что протестные акции могут вызвать кратковременные перебои в производственно-сбытовых циклах в Европе и даже местный товарный дефицит, однако вряд ли стоит переоценивать их влияние на другие регионы. В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что дефицит продовольствия в Европе маловероятен, но не исключён.