Суджанский район, Курская область, 6 марта, 2024, 11:39 — ИА Регнум. В Суджанском районе Курской области 6 марта объявили ракетную опасность, сообщил 6 марта губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суджанский район: ракетная опасность!» — сообщил Старовойт.

Он призвал жителей района по возможности спрятаться в помещениях со сплошными стенами, без окон. Тем, кто оказался на улице, следует укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или на подземной парковке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Старовойт оповестил жителей города Железногорска в Курской области о ракетной опасности. Это произошло после атаке украинского дрона на Михайловский ГОК.

В Железногорске 6 марта произошло два пожара на Михайловском ГОКе. Утром Старовойт сообщил, что на комбинате загорелся склад ГСМ — после атаки дрона ВСУ. Появились кадры с места ЧП. На комбинате сообщили, что в результате атаки никто не пострадал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872029" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ещё один украинский БПЛА атаковал горно-обогатительный комбинат имени А. В

Позже появилась информация о повторной атаке беспилотника на ГОК. Информация о пострадавших не поступала. Старовойт сообщил, что проинформирует жителей региона, когда появятся новые данные.