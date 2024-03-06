Ракетную опасность объявили ещё в одном районе Курской области
Ракетную опасность объявили в Суджанском районе Курской области
Суджанский район, Курская область, 6 марта, 2024, 11:39 — ИА Регнум. В Суджанском районе Курской области 6 марта объявили ракетную опасность, сообщил 6 марта губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Суджанский район: ракетная опасность!» — сообщил Старовойт.
Он призвал жителей района по возможности спрятаться в помещениях со сплошными стенами, без окон. Тем, кто оказался на улице, следует укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или на подземной парковке.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Старовойт оповестил жителей города Железногорска в Курской области о ракетной опасности. Это произошло после атаке украинского дрона на Михайловский ГОК.
В Железногорске 6 марта произошло два пожара на Михайловском ГОКе. Утром Старовойт сообщил, что на комбинате загорелся склад ГСМ — после атаки дрона ВСУ. Появились кадры с места ЧП. На комбинате сообщили, что в результате атаки никто не пострадал.
Позже появилась информация о повторной атаке беспилотника на ГОК. Информация о пострадавших не поступала. Старовойт сообщил, что проинформирует жителей региона, когда появятся новые данные.