Валуйки, Белгородская область, 5 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковую машину в селе Новопетровка в Белгородской области, сообщил 5 марта губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль», — сообщил Гладков.

Глава региона отметил, что в результате автомобиль посекло осколками, люди не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков ранее заявил, что на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе прогремел взрыв и начался пожар. В МЧС сообщили, что загорелся резервуар, к настоящему моменту открытое горение ликвидировали.

В Старооскольском и в Губкинском городских округах 5 марта объявили ракетную опасность.

Минобороны России 5 марта сообщило о сбитом украинском беспилотнике самолётного типа над Белгородской областью. Атаку ВСУ предприняли в 12:30 мск.