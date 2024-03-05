Белгород, 5 марта, 2024, 10:27 — ИА Регнум. На территории Губкинского и Старооскольского городских округов в Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

«РСЧС: Внимание! Губкинский ГО и Старооскольский ГО. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали жителям этих территорий по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 марта в Старооскольском и Губкинском городских округах также объявляли ракетную опасность. Жителей просили по возможности не выходить на улицы.

Днём 3 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Глава области Вячеслав Гладков рекомендовал жителям при нахождении на улице проследовать в укрытие или иное безопасное место.

Позднее в этот же день сигнал ракетной опасности отменили. Она действовала в течение не менее 35 минут.