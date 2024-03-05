Губкин, Белгородская область, 5 марта, 2024, 10:08 — ИА Регнум. На инфраструктурном объекте в Белгородской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар, сообщил 5 марта губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте», — сообщил Гладков.

По данным главы региона, никто в результате ЧП не пострадал. На месте взрыва работают оперативные и аварийные службы.

По данным Telegram-канала «112», взрыв прогремел в селе Долгое. Объект подвергся атаке.

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