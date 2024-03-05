Белгород, 5 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили дрон украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом 5 марта сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

В военном ведомстве отметили, что российские войска около 12:30 мск пресекли новую попытку Киева осуществить террористическую атаку по объектам на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта в оборонном ведомстве сообщили о сбитом над Курской областью дроне ВСУ. Отмечалось, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа.

До этого в Минобороны сообщали о трёх украинских дронах, сбитых в ночь на 5 марта над Белгородской областью. По словам военных, киевские власти пытались использовать для терактов на территории России беспилотники самолётного типа.