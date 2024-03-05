Губкин, Белгородская область, 5 марта, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Открытое горение на нефтебазе в Белгородской области ликвидировали, сообщили 5 марта в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«В настоящее время открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта нефтебаза в Губкинском городском округе подверглась атаке, на предприятии прогремел взрыв и вспыхнул пожар. По данным МЧС, загорелся один резервуар. Ведомство сообщило об отсутствии угрозы распространения огня.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не пострадал ни от взрыва, ни от пожара. В Губкинском и в Старооскольском городских округах объявили ракетную опасность.