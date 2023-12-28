Москва, 28 декабря, 2023, 10:41 — ИА Регнум. «Роскосмос» и NASA договорились продлить программу перекрестных полётов на Международную космическую станцию (МКС) до 2025 года, сообщили 28 декабря в пресс-службе российской госкорпорации.

NASA

«С американскими партнёрами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» пояснили, что договорённость гарантирует присутствие на российском сегменте как минимум одного представителя «Роскосмоса» и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA.

При этом в июле и декабре 2023 года стороны подписали два дополнения к договоренности об исполнении соглашения между «Роскосмосом» и NASA в отношении полётов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.

Как сообщало ИА Регнум, в «Роскосмосе» 23 декабря заявили, что орбиту МКС скорректировали с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24» для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей «Союз». Весной 2024 года пройдут запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25» с космодрома Байконур и приземление «Союза МС-24» в Казахстане.

Кроме того, 3 декабря грузовой корабль «Прогресс МС-25» успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» на МКС. Его 1 декабря вывела в космос ракета-носитель «Союз-2.1а».