Украинские СМИ заявили, что ВСУ сбили Ил-76 с пленными
Москва, 24 января, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Украинские СМИ на фоне крушения российского Ил-76 в Белгородской обалсти начали стремительно распространять заявления о причастности ВСУ к падению военного транспортника.
Так, издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что ВСУ сбили самолёт Ил-76, который якобы перевозил ракеты для комплексов С-300.
Однако Минобороны России уже сообщило, что на борту были украинские пленные — 65 бойцов ВСУ, которых везли на обмен. На месте крушения в Корочанском районе сейчас работают экстренные службы, также в Белгородскую области вылетела комиссия ВКС, которая будет разбираться в причинах трагедии.
Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.
Ранее ИА Регнум писало, что в зоне проведения СВО всё больше бойцов ВСУ сдаются в плен. 12 января Минобороны РФ отчиталось, что за одну неделю 48 украинских военных сдались в плен, 35 из них — на купянском направлении.
С 30 декабря по 5 января российские военные взяли в плен 13 бойцов ВСУ.
При этом многократно фиксировалисьслучаи работы украинских заградотрядов по своим сослуживцам, которые либо отказываются исполнять приказы, либо пытаются сдаться в плен.