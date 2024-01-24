Москва, 24 января, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Украинские СМИ на фоне крушения российского Ил-76 в Белгородской обалсти начали стремительно распространять заявления о причастности ВСУ к падению военного транспортника.

ИА Регнум

Так, издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что ВСУ сбили самолёт Ил-76, который якобы перевозил ракеты для комплексов С-300.

Однако Минобороны России уже сообщило, что на борту были украинские пленные — 65 бойцов ВСУ, которых везли на обмен. На месте крушения в Корочанском районе сейчас работают экстренные службы, также в Белгородскую области вылетела комиссия ВКС, которая будет разбираться в причинах трагедии.

Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.

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Ранее ИА Регнум писало, что в зоне проведения СВО всё больше бойцов ВСУ сдаются в плен. 12 января Минобороны РФ отчиталось, что за одну неделю 48 украинских военных сдались в плен, 35 из них — на купянском направлении.

С 30 декабря по 5 января российские военные взяли в плен 13 бойцов ВСУ.

При этом многократно фиксировалисьслучаи работы украинских заградотрядов по своим сослуживцам, которые либо отказываются исполнять приказы, либо пытаются сдаться в плен.