Москва, 5 марта, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) не намерены развивать военно-техническое сотрудничество или проводить совместные военные учения. Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных учений», — сказал в беседе с ТАСС Ушаков.

Помощник российского лидера напомнил, что у объединения не было и нет военной или военно-технической составляющей сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС. Это совпало с историческим присоединением новых членов — Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, число участников БРИКС возросло до десяти.

Одиннадцатым членом БРИКС могла стать Аргентина, однако победивший на прошедших выборах Хавьер Милей в официальных письмах лидерам стран объединения заявил об отказе Буэнос-Айреса от членства.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, приступая к обязанностям председателя БРИКС, рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами. Российский лидер пообещал предпринимать все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы деятельности объединения.

Российский лидер добавил, что порядка 30 стран готовы в том или ином виде подключиться к БРИКС. Путин подчеркнул, что в целом Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты.