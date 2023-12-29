Буэнос-Айрес, 29 декабря, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах российскому лидеру Владимиру Путину и председателю Китая Си Цзиньпину отклонил приглашение к участию в БРИКС, сообщил 29 декабря телеканал Canal C.

Global Look Press/Manuel Cortina/Keystone Press Agency Хавьер Милей

По информации журналистов, новый аргентинский лидер также сообщил, что республика не будет вступать в объединение, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе.

Лидеры стран БРИКС в августе 2022 года в ходе саммита в Йоханнесбурге приняли решение одобрить заявки на вступление в объединение от Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана. Их официальное принятие назначили на 1 июня 2024 года.

Милей в ноябре 2024 года победил на выборах президента Аргентины. Он заявил, что не видит смысла развивать отношения Россией, Китаем и Бразилией, но пообещал не мешать частным компаниям работать с этими странами. Входящая в команду нового лидера Диана Мондино перед заступлением на должность главы МИД заявила, что республика не станет вступать в БРИКС.

Милей 21 декабря подписал указ по дерегулированию экономики. Он заявил, что запланировал провести 300 реформ. Его новая политика уже вызывает недовольство в стране, население выходит на массовые протестные митинги.