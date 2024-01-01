Москва, 1 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Россия, приступая к обязанностям председателя БРИКС, рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами, заявил 1 января президент РФ Владимир Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Kremlin Pool/Global look press

«БРИКС притягивает всё больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учёт интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», — отметил он.

Именно в таком ключе, по словам президента, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Российский лидер также пообещал предпринимать все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности.

«В целом же Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты», — заключил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Российская Федерация с 1 января 2024 года начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР).

Начало председательства России в объединении совпало с историческим присоединением новых членов — Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, с учётом России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР число участников БРИКС возросло до десяти. Москва уже анонсировала порядка двух сотен мероприятий, около десяти из которых пройдут на министерском уровне.