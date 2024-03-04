Москва, 4 марта, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Лётчик истребителя Су-35 ВКС России, капитан Алексей Ведящев во время выполнения боевого задания спас сослуживца, предупредив его о летящей ракете. Видео с рассказом пилота опубликовал Telegram-канал Министерства обороны России.

Кадр из видео

«Ведомого своего <…> предотвратил по нему попадание. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил манёвры соответствующие», ― уточнил военный.

По его словам, ракета сбилась и не попала по сослуживцу.

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За этот подвиг, а также за несколько выигранных воздушных боёв и ряд других действий в зоне спецоперации, Ведящева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

Капитан признался, что с детства мечтал стать именно военным лётчиком. За годы учёбы в военном училище и службы летал на множестве самолётов. До спецоперации по защите Донбасса принимал участие в операции в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 14 января сообщили о подвиге добровольца Дмитрия, отправившегося в зону действий СВО из подмосковного Подольска. Он героически закрыл своих товарищей от взрыва гранаты, за что был удостоен ордена Мужества.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России 4 марта уничтожил на краснолиманском направлении скопление личного состава и опорные пункты украинских войск. Лётчики армии России использовали для удара фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции и, получив подтверждение разведки об уничтожении целей, благополучно вернулись на свой аэродром.

В Минобороны 27 февраля рассказали, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорному пункту и личному составу ВСУ на краснолиманском направлении. Удар нанесли на предельно малой высоте неуправляемыми авиационными ракетами С-8.