Москва, 4 марта, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил на краснолиманском направлении скопление личного состава и опорные пункты украинских войск. Видеозапись этого 4 марта опубликовало Министерство обороны.

Валентин Капустин/РИА Новости

На выложенных оборонным ведомством кадрах запечатлено, как российский Су-34 вылетает с аэродрома базирования, следует к месту выполнения боевого задания, производит удар и возвращается обратно.

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Уточняется, что лётчики армии России использовали для удара фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, и получив подтверждение разведки об уничтожении целей, благополучно вернулись на свой аэродром.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля в Минобороны рассказали, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорному пункту и личному составу ВСУ на краснолиманском направлении. Уточнялось, что удар нанесли на предельно малой высоте неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

В военном ведомстве 23 февраля рассказали об уничтожении авиацией ВКС России опорных пунктов и пункта управления дронами ВСУ на краснолиманском направлении. Экипажи вертолётов Ка-52 использовали для ударов с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях ракеты С-8.