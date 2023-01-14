Москва, 14 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Доброволец Дмитрий, отправившийся в зону действий специальной военной операции из подмосковного Подольска, героически закрыл своих товарищей от взрыва гранаты, за что был удостоен ордена Мужества. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Читайте также: Минобороны РФ рассказало о подвиге ефрейтора Кирилла Бубеева

Награду ему по личному поручению президента РФ Владимира Путина вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Дмитрий ещё весной ушел на фронт добровольцем, на передовой участвовал в ожесточённых боях. Во время обороны опорного пункта герой накрыл собой гранату, брошенную нацистами, чтобы защитить своих сослуживцев», ― добавили в оборонном ведомстве.

Как рассказала супруга героя Инна, её муж потерял руку, у него контузия, много осколков было, открытая черепно-мозговая травма, нет половины лопатки. Сам доброволец обсуждать те события не любит, говорит: «Что сделано, то сделано».

Ранее по теме: Минобороны России рассказало о подвиге командира взвода плавающих паромов

Несмотря на полученные тяжёлые ранения, Дмитрий мечтает вернуться на передовую.

«У меня дед там воевал с бандеровцами во Львове! Ну, довелось и нам», ― рассказал Дмитрий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ рассказало о ещё одном российском военнослужащем — ефрейторе Кирилле Бубееве, совершившем героический поступок на поле боя. Он обнаружил противника, сообщил об этом командованию, после чего корректировал огонь артиллерии. Благодаря действию ефрейтора были уничтожены более десятка боевиков ВСУ.