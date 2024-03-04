Москва, 4 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Певица Кристина Орбакайте опровергла информацию об отмене своего концерта в Москве и дальнейших шоу в России. Об этом артистка заявила в беседе с корреспондентом Telegram-канала Shot.

На вопрос журналиста о практически полной отмене своего гастрольного тура по России и предстоящем концерте в Москве певица резко ответила, что все концерты состоятся.

«У меня всегда всё состоится», — отметила певица.

Орбакайте отказалась от дальнейшей беседы и не стала отвечать на вопросы о своей матери, певице Алле Пугачёвой.

Как отметил Telegram-канал, Кристина Орбакайте прибыла в столицу из Санкт-Петербурга на поезде. Певица добиралась в Москву в вагоне класса «Гранд империал». Стоимость билетов в таких вагонах, отметили в сообщении, начинается от 40 тысяч рублей. В поездке у артистки была отдельная уборная, уточнили в публикации Shot.

Днём ранее на концерте в Санкт-Петербурге Орбакайте заявила, что никуда не уезжала из России и на постоянной основе живёт в стране. При этом ранее СМИ сообщали, что певица уехала и с конца зимы 2023 года живёт с мужем и дочерью в элитном комплексе в Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Апартаменты площадью 285 квадратных метров оцениваются в $2,5 миллиона (около 200 миллионов рублей), резюмировали в публикации Telegram-канала.

Как сообщало ИА Регнум, певица Кристина Орбакайте выступила в петербургском концертном зале «Октябрьский» 3 марта. Исполнительница в течение вечера меняла наряды, один из которых подвёл её. Орбакайте запуталась в серебристом балахоне во время исполнения и рухнула на сцену.

Певица не растерялась, упав, она легла на спину, раскинула руки и рассмеялась. Видео этого инцидента разлетелось по Сети.

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Ранее сообщалось, что 19 января власти Бурятии проинформировали об отмене концерта Орбакайте в Улан-Удэ. Это произошло после соответствующего обращения общественников. Также оказались отменены запланированные на март выступления певицы в Иркутске, Красноярске и Благовещенске.

5 февраля в муниципальном центре управления (МУЦ) Владивостока заявили, что концерт Орбакайте в городе, запланированный на 19 марта, состоится, несмотря на подобные требования в социальных сетях.

7 февраля стало известно, что мэр Владивостока Константин Шестаков, который до этого высказывался против отмены концертов, попросил организаторов отменить выступление Орбакайте, а также концерт певицы Дианы Арбениной, которая также собиралась выступить в городе. Глава столицы Приморья пояснил, что с такой просьбой к нему обратилось общероссийское общественное движение «Культурный фронт России».