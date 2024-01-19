Улан-Удэ, 19 января, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Концерт певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ отменили после обращения общественников, сообщила 19 января пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии в своём Telegram-канале.

Евгений Одиноков / РИА Новости

Там уточнили, что концерт Орбакайте организаторы планировали провести в Улан-Удэ в марте 2024 года, напомнив, что она не входит в список иностранных агентов и её деятельность официально не запрещена в Российской Федерации.

«Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — сказано в сообщении.

Ранее Бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» призвало не проводить в регионе запланированный концерт артистки.

Как предавало ИА Регнум, после вручения премии телеканала Fashion TV дочери Аллы Пугачёвой актёр Сергей Никоненко заявил, что награды должны получать патриоты, которые живут и работают в России, а не покинувшие страну люди с сомнительными взглядами.

Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, в свою очередь, напомнил, что Орбакайте живёт в США и отношения к России фактически не имеет, что её формальный отчим Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признан иноагентом, а Пугачёва называет граждан России рабами и холопами. Бородин призвал провести проверку организаторов церемонии вручения премий.

Также в декабре он призвал Орбакайте обозначить свою позицию в отношении специальной военной операции на Украине. Позиция матери и отчима артистки понятна, а позиция её самой — нет, поскольку публично о СВО Орбакайте не высказывалась, отметил руководитель проекта.