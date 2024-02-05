Владивосток, 5 февраля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Концерт российской певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, запланированный на 19 марта, состоится. Его местные власти, несмотря на требования в соцсетях, отменять не стали. Об этом сообщили в муниципальном центре управления (МУЦ) города.

Евгений Одиноков/РИА Новости Певица Кристина Орбакайте

Ранее в соцсетях некоторые россияне призвали запретить мероприятие артистки. В администрации ответили, что Орбакайте не иноагент, а её репертуар соответствует законодательству.

«Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар законодательству соответствует», — пояснил МУЦ.

В ведомстве также отметили, что власти города могут согласовывать только проведение мероприятий со свободным входом, к которым не относится указанное выступление.

«На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор, идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», ― пояснили в центре.

В МУЦ добавили, что ответственность за возрастные ограничения и поведение артистов несут организаторы мероприятия. При сомнениях в добросовестности Орбакайте граждане могут обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января после обращения общественников запланированный на март концерт певицы Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ. Такое решение приняли с учётом мнения граждан и общественности.

Ранее Бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» призвало отменить выступление артистки в регионе. Общественники недовольны тем, что певица проживает в США и в Россию приезжает по случаю. Помимо этого, Орбакайте не высказала свою позицию по поводу проведения спецоперации.

Организатор концертов певицы Сергей Зайцев заявил, что обращение активистов, требующих отмены её шоу в России, нарушает права зрителей и препятствует коммерческой деятельности.

Также концерты Орбакайте отменили Иркутске и Красноярске. Мероприятия должны были состояться 12 марта во Дворце спорта «Труд» и 7 марта. В министерстве культуры Иркутской области попросили обращаться за разъяснениями к организаторам выступлений певицы. В администрации Дворца спорта «Труд» заявили, что отказали организаторам в предоставлении площадки из-за назначенного на эту дату футбольного матча.